Также зафиксированы разрушения. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на главу Киевской ОГА Николая Калашника.

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Последствия атаки "Шахедов" на Киевщину

Киевская ОВА предупредила о работе ПВО по российским "Шахедам" в области в 21:36.

К сожалению, атака не прошла бесследно.

Ранен мужчина 54 лет и женщина 50 лет. У них обоих осколочные ранения бедра.

Их госпитализировали в местную больницу.

Также в результате атаки повреждены частный дом и автомобиль.

Вражеская атака продолжается. Прошу всех оставаться в безопасных местах пока опасность не минует,

– подчеркнул Николай Калашник.

К слову, "Шахеды" атаковали и Киев. В столице зафиксировано падение обломков в Голосеевском районе города – повреждены 4 авто и окна здания.

К счастью, о пострадавших пока не сообщают.