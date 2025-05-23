Також зафіксовано руйнування. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на голову Київської ОВА Миколу Калашника.

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Наслідки атаки "Шахедів" на Київщину

Київська ОВА попередила про роботу ППО по російських "Шахедах" в області о 21:36.

На жаль, атака не минулася безслідно.

Поранено чоловіка 54 років та жінку 50 років. У них обох осколкові поранення стегна.

Їх госпіталізували до місцевої лікарні.

Також унаслідок атаки пошкоджено приватний будинок та автомобіль.

Ворожа атака триває. Прошу всіх залишатися у безпечних місцях поки небезпека не мине,

– наголосив Микола Калашник.

До слова, "Шахеди" атакували й Київ. У столиці зафіксовано падіння уламків в Голосіївському районі міста – пошкоджено 4 авто та вікна будівлі.

На щастя, про потерпілих наразі не повідомляють.