Пожар и крики людей: в сети показали видео первые минуты после трагедии в Броварах

В сети появились видео первых минут после крушения вертолета в Броварах, на них слышны крики людей и видно пламя пожара.

На одном из видео также можно увидеть здание детского сада, который получил повреждения из-за пожара в результате

катастрофы.

К теме В сети появилось видео полета вертолета МВД за несколько минут до падения в Броварах

В результате падения вертолета на месте сразу вспыхнул пожар. Известно, что кроме здания детсада, разрушения испытал также один из жилых домов.

Первые минуты после катастрофы в Броварах: видео

Пожар в результате падения самолета: видео​

На месте происшествий работают спасательные службы. В 09:06 пожар в здании локализовали, а в 09:28 – ликвидировали.

Ликвидация последствий крушения в Броварах продолжается: видео​

Главное о трагедии в Броварах

18 января в Броварах упал вертолет ГСЧС. Впоследствии стало известно, что на борту находилось руководство МВД: глава МВД Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин и государственный секретарь МВД Юрий Лубкович. все погибли.

Вертолет летел на малой высоте при плохой видимости из-за тумана. Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что говорить о причинах катастрофы - рано. Расследование причин займет не менее нескольких недель.

Вертолет Super Puma, который передавала Франция, используют спасатели и структуры МВД для выполнения специальных задач.

В результате катастрофы в целом по меньшей мере 18 погибших, из них 3 детей. В больницах находятся 22 человека, 10 из которых – дети.