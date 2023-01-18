На одному із відео також можна побачити будівлю дитячого садка, який зазнав ушкоджень через пожежу внаслідок катастрофи.

До теми У мережі з'явилося відео польоту вертольота МВС за кілька хвилин до падіння у Броварах

Внаслідок падіння гелікоптера на місці відразу спалахнула пожежа. Відомо, що окрім будівлі дитсадка, руйнувань зазнав також один із житлових будинків.

Перші хвилини після катастрофи у Броварах: відео

На місці подій працюють рятувальні служби. О 09:06 пожежу в будівлі локалізували, а о 09:28 – ліквідували.

Ліквідація наслідків катастрофи у Броварах триває: відео

Головне про трагедію у Броварах

18 січня у Броварах упав гелікоптер ДСНС. Згодом стало відомо, що на борту перебувало керівництво МВС: глава МВС Денис Монастирський, його перший заступник Євгеній Єнін та державний секретар МВС Юрій Лубкович — усі загинули.

Гвинтокрил летів на малій висоті при поганій видимості через туман. Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що наразі говорити про причини катастрофи – рано. Розслідування причин займе щонайменше кілька тижнів.

Гелікоптер Super Puma, який передавала Франція, використовують рятувальники та структури МВС для виконання спеціальних завдань.

Внаслідок катастрофи загалом є щонайменше 18 загиблих, з них 3 дітей. У лікарнях перебуває 22 особи, 10 з яких – діти.