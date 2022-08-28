В Ивано-Франковской области горит лесничество: пожар тушит более сотни человек

В Ивано-Франковской области пытаются ликвидировать пожар лесной подстилки. Возгорание произошло на территории Свичевского лесничества Выгодской громады.

Пожар начался еще 27 августа. Сообщение поступило в 14:10. Об этом рассказали спасатели.

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Как в Ивано-Франковской области борются с возгоранием лесничества

К месту пожара были направлены лесники и мобильно-оперативная группа с беспилотником. После этого удалось установить очаг пожара. Сначала подъезда для техники спасателей не было, а тушение осуществлялось с помощью ранцевых опрыскивателей.

28 августа в 13:20 пожар лесной подстилки был локализован на площади 0,4 гектара.

Всего к тушению привлечены 125 человек: 100 лесников и 25 спасателей. Также лесниками привлечено 11 единиц техники,

– отметили в ГСЧС.



В Ивано-Франковской области произошел масштабный пожар / фото ГСЧС

Масштабный лесной пожар в Закарпатье

13 августа на горе Савчин в Закарпатье бушевал масштабный пожар – горел лес. К тушению пожара приобщалось и местное население.

В общей сложности к ликвидации пожара было привлечено 200 человек и 20 единиц техники.

Тушение было затруднено труднодоступной горной местностью (средняя высота – около 500 метров).

"К тушению привлекли спасателей ГСЧС Закарпатья в количестве 102 человека и 16 единиц техники, 75 специалистов и 2 единицы техники от лесной охраны, 29 нацгвардейцев и одну единицу техники. Присоединялось и местное население. Была развернута палатка Красного Креста", – рассказали РИА "Новости".

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