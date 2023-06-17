В Киеве загорелся пожар в многоквартирном доме: верхние этажи охватил дым

Пожар вспыхнул в многоквартирном доме в Киеве вечером 17 июня. Очевидцы сняли видео, на котором можно увидеть, что дым охватил верхние этажи.

По имеющейся информации, горит квартира в многоэтажке по проспекту Красной калины. Журналисты 24 Канала пытались получить комментарий по поводу чрезвычайной ситуации.

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В ГСЧС отметили, что сейчас не могут комментировать пожар в многоэтажке. Как только мы получим дополнительную информацию, обязательно проинформируем вас.

Горит квартира в многоэтажке: смотрите видео

Заметим, что в начале июня мощный пожар вспыхнул под Киевом. Очевидцы рассказывали, что дым можно видеть даже на Крещатике.

Что известно о пожаре под Киевом

Известно, что 4 июня разгорелось масштабное пламя в Вышгороде. Тогда сообщалось, что в поле загорелись пластиковые трубы. Тогда на место инцидента отправились правоохранители и спецслужбы.

Предварительно в поле горят пластиковые трубы. На месте работают спасатели и полицейские. Пострадавших нет,

– написали в полиции.

В соцсетях начали появляться видео. На них можно было видеть, что огромный столб дыма поднялся в небо над Киевщиной. Он был настолько массивным и густым, что видели его даже в самом центре столицы.

Напомним, что 16 июня россияне нанесли массированный ракетный удар по столице. По ней враг выпустил 6 "Калибров" и 6 "Кинжалов". В результате пострадали мирные жители.

Среди пострадавших – 82-летняя женщина

Известно, что пострадали из-за ракетных обстрелов 82-летняя женщина, а также двое детей. Кроме того, повреждения получили 30 домов. Об этом сообщил глава Национальной полиции в Киевской области Андрей Небытов. По его словам, женщину почтенного возраста отбросило ударной волной.

В ГСЧС уточнили последствия ракетного удара. По имеющимся данным, полностью разрушены 3 жилых дома, а повреждения получили 15 жилых и 2 хозяйственные постройки.

Также спасателям удалось ликвидировать пожар частного дома. Огонь разгорелся на площади 50 квадратных метров.