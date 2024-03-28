Огонь забрал их жизнь: в Киевской области во время пожара погибли женщина и маленький мальчик
Источник:ГСЧС
В ночь на 27 марта в Киевской области во время пожара погибла женщина и ребенок. Известно, что трагедия произошла в селе Гоголев Броварского района.
Детали о пожаре рассказали работники ГСЧС. Там отметили, что погибшая женщина была 1982 года рождения, а мальчику было всего 7 лет.
Смотрите также Врезался в блокпост: в Черниговской области произошла смертельная авария
Пожар с фатальными последствиями
В ГСЧС сообщили, что инцидент произошел в селе Гоголев Броварского района, что в Киевской области. Там вспыхнул жилой дом.
На месте происшествия спасатели нашли мальчика, который самостоятельно выбрался из горящего дома. В ГСЧС отметили, что мальчик выбрался из квартиры, выбив рукой стекло. Известно, что его забрали работники скорой помощи.
По данным ГСЧС, внутри дома оставались люди – женщина и двое детей. Их спасатели нашли без сознания и вынесли на свежий воздух.
Так, там сообщили, что огонь унес жизни матери 1982 года рождения и младшего сына 2017 года рождения.
Также чрезвычайники оказали медицинскую помощь девочке 2011 года рождения. Ребенок пришел в себя и начал дышать. Девочку госпитализировали в районную больницу.
В ГСЧС рассказали детали пожара: смотрите видео
Похожие случаи в Украине
- В Самборе 27 июня 2023 года произошел пожар в жилом доме. Во время ликвидации пожара спасатели обнаружили тела 54-летней женщины и ее 11-летнего ребенка. Огонь уничтожил перекрытие между вторым этажом и чердаком на площади 70 квадратных метров и вещи домашнего обихода. Отмечалось, что вероятной причиной пожара могло стать короткое замыкание.
- В декабре 2023 года в Черниговской области произошел пожар в частном доме. Трагедия произошла в селе Гмырянка Ичнянской территориальной общины в Черниговской области. Когда спасатели укротили огонь, то обнаружили в частном доме тела погибших. Во время пожара погибли 23-летняя мать и ее двое сыновей – 2019 и 2020 годов рождения.