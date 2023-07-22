В субботу вечером, 22 июля, местные телеграм-каналы Константиновки начали сообщать о ДТП в городе на АЗС, в результате которого вспыхнул пожар. Об этом сообщает 24 Канал.

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Пожар в Константиновке

Стоит сказать, что пока неизвестно точно, какое именно транспортное средство въехало в заправку. На одном из фото видны гусеницы, поэтому местные паблики предполагают, что произошло ДТП с участием боевой машины пехоты.

Горит АЗС В Константиновке / фото местных телеграм-каналов

Вместе с тем, по словам тех же телеграм-каналов, в небе над городом был виден густой столб дыма. Сначала люди даже подумали, что он является следствием вражеского обстрела.

Дым в небе над Константиновкой: смотрите видео

Обратите внимание! Журналисты 24 Канала пытались связаться с Государственным управлением чрезвычайных ситуаций Донецкой области, чтобы проверить эту информацию. Однако ответа мы не получили. Также по состоянию на 19:00 22 июля не смогли подтвердить эти сообщения в пресс-службе Восточной группировки войск.

С огнем следует быть осторожным