У суботу ввечері, 22 липня, місцеві телеграм-канали Костянтинівки почали повідомляти про ДТП у місті на АЗС, внаслідок якої спалахнула пожежа. Про це інформує 24 Канал.
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Пожежа в Костянтинівці
Варто сказати, що поки невідомо точно, який саме транспортний засіб в'їхав у заправку. На одному з фото видно гусениці, тому місцеві пабліки припускають, що сталася ДТП за участю бойової машини піхоти.
Горить АЗС В Костянтинівці / фото місцевих телеграм-каналів
Разом з тим, за словами тих же телеграм-каналів, у небі над містом було видно густий стовп диму. Спершу люди навіть були подумали, що він є наслідком ворожого обстрілу.
Дим у небі над Костянтинівкою: дивіться відео
З вогнем слід бути обережним
- На початку липня 2023 року легкова автівка врізалася в заправку в Києві. Через вогонь постраждало чимало транспортних засобів, однак обійшлось, на щастя, без людських жертв.
- У Верховинському районі, що в Івано-Франківській області, спалахнула пожежа 22 липня. Горів дерев'яний Свято-Троїцький Дуконський чоловічий монастир, що збудований високо в горах. Рятувальники вберегли від вогню господарські будівлі, що розташовані поруч, та дзвіницю.
- Окрім того, в тимчасово окупованому Маріуполі через недбалість загарбників зайнявся "Український дім" в ніч проти 20 липня. Ймовірно, частина будівлі повністю обгоріла.