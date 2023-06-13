По предварительным данным, загорелась нефтебаза. Об этом сообщают пропагандистские СМИ, информирует 24 Канал.

Обратите внимание На вокзале в Уфе произошел масштабный пожар: загорелись цистерны с горючим

В Краснодаре – мощный пожар

Предварительно, в Краснодаре горит нефтебаза возле Яблоновского моста.

Черный густой дым виден в нескольких километрах. Точные причины возгорания пока неизвестны.

Сейчас на месте работают спасатели. Информации о погибших и пострадавших нет.

Последствия пожара в Краснодаре: смотрите видео

Россию часто "атакуют" пожары: последние новости