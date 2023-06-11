Пожар вспыхнул в Ростове на улице Менжинского. Об этом со ссылкой на росСМИ, пишет 24 Канал.

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Что известно о пожаре на "Ростсельмаше"

Во вражеских телеграмм-каналах рассказали, что огонь вспыхнул на территории завода "Ростсельмаш". Заявили, что якобы на площади в 80 квадратных метров горят "покрышки".

Существует угроза распространения пожара на соседние склады,

– отметили в пресс-службе вражеского МЧС.

Кстати, "Ростсельмаш" – это крупнейшее предприятие России по производству сельскохозяйственной техники. В сети уже обнародовали кадры с места пожара.

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Пожар в Ростове: смотрите видео

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