Пожежа спалахнула в Ростові на вулиці Менжинського. Про це з посиланням на росЗМІ, пише 24 Канал.

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Що відомо про пожежу на "Ростсільмаші"

У ворожих телеграм-каналах розповіли, що вогонь спалахнув на території заводу "Ростсільмаш". Заявили, що нібито на площі 80 квадратних метрів горять "покришки".

Існує загроза поширення пожежі на сусідні склади,

– зазначили у пресслужбі ворожого МНС.

До речі, "Ростсільмаш" – це найбільше підприємство Росії з виробництва сільськогосподарської техніки. Зауважимо, що у мережі вже оприлюднили кадри з місця пожежі.

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