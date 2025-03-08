В Киеве вспыхнул масштабный пожар в лицее на Оболони

Опасная ситуация возникла в лицее №170 в Оболонском районе столицы. Там вспыхнуло складское помещение.

В комментарии для журналистов представитель ГСЧС Павел Петров рассказал, что около 18:41 спасатели получили сообщение о пожаре на улице Северной в 3-этажном здании школы, передает 24 Канал.

Смотрите также Враг атаковал пригород Одессы "Шахедами": горят 3 жилых дома, повреждена инфраструктура

Что известно

На месте инцидента специалисты провели разведку и выяснили, что возгорание произошло в складском помещении, где хранились различные принадлежности. Огонь успел распространиться через дверь. Спасатели оперативно ликвидировали пожар в 19:36.

К тушению пламени были привлечены три единицы техники и 13 чрезвычайников.

К счастью, обошлось без пострадавших. Причины и обстоятельства будут устанавливать правоохранители.

Последствия пожара в лицее: смотрите видео "Киев24"

К слову, на Киевщине в одной из школ Белоцерковского района, возник пожар в раздевалке спортзала. Предварительно, взорвался павербанк.