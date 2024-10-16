Во Львове вспыхнул масштабный пожар на автобусном заводе: огонь тушили несколько часов

Ночью во Львове вспыхнул масштабный пожар. Огонь охватил около 1500 квадратных метров территории автобусного завода.

Об этом сообщил Львовский городской совет. К счастью, обошлось без пострадавших.

Смотрите также Под Киевом полностью выгорел ресторан на площади 2 тысячи квадратов

Во Львове был масштабный пожар

В ночь на 16 октября во Львове вспыхнул масштабный пожар. Местные телеграм-каналы сообщали, что возгорание произошло около 02:00. Огонь быстро распространился и охватил огромную площадь.

Пожар во Львове: смотрите видео

Утром во Львовском городском совете сообщили, что пожар вспыхнул в складских помещениях на территории автобусного завода. Возгорание произошло на пилораме, однако причины пока неизвестны.

Пожар на автобусном заводе – больше в галерее

Огонь охватил площадь в около 1500 квадратных метров. Как сообщили в ГСЧС, пожар ликвидировали за несколько часов. Боролись с огнем 88 спасателей на 17 пожарных машинах.

К счастью, пострадавших в результате масштабного пожара нет.