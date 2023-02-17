В российском Магадане огонь охватил склад с грузовиками: сгорела техника на миллионы

В России постоянно что-то горит. На этот раз пламя охватило склад с грузовиками. Известно об убытках в несколько десятков миллионов рублей.

По имеющейся информации, загорелся склад в Магадане. В нем хранились отремонтированные грузовики. В этот раз ремонт им уже не поможет, передает 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

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Ущерб на десятки миллионов

Известно, что пламя охватило площадь почти в 600 квадратных метров. Вследствие этого сгорела техника на сумму около 15 – 20 миллионов рублей.

На складе сгорели машины на 15 – 20 миллионов: смотрите видео

Пожар на складе произошел в пятницу. Поскольку площадь возгорания очень велика, то пожарным крайне сложно бороться со стихией. Известно, что часть машин успели эвакуировать. Но все же большинство машин, которые должны были отправить на Чукотку, сгорели.

Грузовики до Чукотки так и не доедут: смотрите видео 18+

Еще один хороший пожар произошел в Дагестане. Там загорелось газовое оборудование на заправке. Огонь охватил площадь 200 квадратных метров.

В Дагестане загорелось газовое оборудование на заправке: смотрите видео

Вернемся к Магадану. Там если не пожары, то какие-то другие чудеса происходят. В начале года мы рассказывали, как россияне имели возможность полетать с ветерком.

Дверь открылась в полете

В начале января курьезный инцидент произошел с самолетом Ан-26. Он направлялся из Магана в Магадан. Одному из пассажиров воздушного судна удалось снять на видео момент, который он, вероятно, не забудет никогда. Дверь самолета в полете наполовину открылась.

По имеющейся информации, экипаж решил, что следует вернуться в Маган, откуда и взлетал самолет. Там воздушное судно должно было пройти осмотр, а сервисники должны устранить неисправность. Известно, что среди пассажиров пострадавших не было. Но они изрядно померзли за это короткое путешествие с ветерком.

И еще немного о пожарах в России. Так, в День влюбленных пылало изрядно. Тогда огонь охватил автосервис в Москве.

Горело около Научно-исследовательского института

Пожар вспыхнул в ночь против 14 февраля на улице Декабристов. Там загорелся автосервис. Обратим внимание, что он расположен вблизи Научно-исследовательского института точных приборов.

А вот этот НИИ – часть Роскосмоса. Специализация этого института – "разработка и изготовление каналов радиоуправления для объектов морского и авиационного реактивного вооружения". Какое-то странное стечение обстоятельств, что огонь вспыхнул именно неподалеку от этого объекта.