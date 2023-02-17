За наявною інформацією, загорівся склад у Магадані. У ньому зберігалися відремонтовані вантажівки. Цього разу ремонт їм уже не допоможе, передає 24 Канал з посиланням на росЗМІ.

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Збитки на десятки мільйонів

Відомо, що полум'я охопило площу в майже 600 квадратних метрів. Внаслідок цього згоріла техніка на суму близько 15 – 20 мільйонів рублів.

На складі згоріли машини на 15 – 20 мільйонів: дивіться відео

Пожежа на складі сталася у п'ятницю. Оскільки площа займання дуже велика, то вогнеборцям вкрай складно боротися зі стихією. Відомо, що частину машин таки встигли евакуювати. Але все ж більшість машин, які мали відправити на Чукотку, таки згоріли.

Вантажівки до Чукотки так і не доїдуть: дивіться відео 18+

Ще одна гарна пожежа сталася у Дагестані. Там спалахнуло газове обладнання на заправці. Вогонь охопив площу у 200 квадратних метрів.

У Дагестані загорілося газове обладнання на заправці: дивіться відео

Повернімося до Магадана. Там якщо не пожежі, то якісь інші дива відбуваються. На початку року ми розповідали, як росіяни мали можливість політати з вітерцем.

Двері відчинилися у польоті

На початку січня курйозний інцидент стався з літаком Ан-26. Він прямував з Магана до Магадана. Одному з пасажирів повітряного судна вдалося зняти на відео момент, який він, мабуть, не забуде ніколи. Двері літака у польоті наполовину відчинилися.

За наявною інформацією, екіпаж вирішив, що слід повернутися до Магана, звідки і злітав літак. Там повітряне судно мало пройти огляд, а сервісники мали б усунути несправність. Відомо, що серед пасажирів постраждалих не було. Але вони неабияк померзли за цю коротеньку мандрівку з вітерцем.

І ще трішечки про пожежі у Росії. Так, у День закоханих палало добряче. Тоді вогонь охопив автосервіс у Москві.

Горіло біля Науково-дослідного інституту

Пожежа спалахнула у ніч проти 14 лютого на вулиці Декабристів. Там загорівся автосервіс. Зауважимо, що він розташований поблизу Науково-дослідного інституту точних приладів.

А ось цей НДІ – частина Роскосмосу. Спеціалізація цього інституту – "розробка та виготовлення каналів радіоуправління для об'єктів морського та авіаційного реактивного озброєння". Якийсь дуже дивний збіг обставин, що вогонь спалахнув саме неподалік цього об'єкта.