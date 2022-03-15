Пожар в многоэтажке на Святошино ликвидировали: трое погибших, 5 травмированы

Российские оккупанты совершили обстрел Киева. Из-за этого возник пожар в одной из многоэтажек Киева в Святошинском районе.

Ликвидировать пожар, возникший в 16-этажном жилом доме в Святошинском районе, удалось только в 15:03.

Стоит внимания Выбитые окна и разрушенные здания: как изменилась Лукьяновка после утренней атаки россиян

К тушению привлекли 88 пожарных, а также 18 единиц соответствующей техники. Тушили пожар почти пять часов

В результате обстрела и пожара погибли три человека, еще пять травмированы. 48 человек удалось спасти.