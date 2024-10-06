Огромный столб дыма виден издалека: в Московской области пожар, вероятно, после атаки дронов
В Кузьминках Московской области вспыхнул сильный пожар, вероятно, в результате атаки БпЛА. Огромный столб густого дыма виден издалека.
Об этом со ссылкой на росСМИ пишет 24 Канал. В сети распространяют кадры мощного пожара. Кстати, отмечают, что "хлопок" мог наведаться в Московское высшее общевойсковое командное училище.
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Что известно о пожаре в Кузьминках Московской области
В Кузьминках вспыхнул сильный пожар. Точная причина пока неизвестна. Впрочем, сами российские пропагандисты предполагают, что вероятно, после "атаки беспилотника на Московское высшее общевойсковое командное училище".
Пишут, что рядом с училищем также размещено стрельбище и заправка. Кстати, в сети россияне делятся, что накануне слышали очень громкий взрыв и звуки, похожие на стрельбу.
В московских Кузьминках пожар: смотрите видео
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Где расположено Московское высшее общевойсковое командное училище: смотрите на карте