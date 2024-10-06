Про це з посиланням на росЗМІ пише 24 Канал. У мережі поширюють кадри потужної пожежі. До речі, зазначають, що "бавовна" могла навідатися до Московського вищого загальновійськового командного училища.

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Що відомо про пожежу в Кузьминках Московської області

У Кузьминках спалахнула сильна пожежа. Точна причина поки що невідома. Втім, самі російські пропагандисти припускають, що ймовірно, "після атаки безпілотника на Московське вище загальновійськове командне училище".

Пишуть, що поряд з училищем також розміщене стрільбище та заправка. До речі, у мережі росіяни діляться, що напередодні чули дуже гучний вибух і звуки, схожі на стрільбу.

У московських Кузьминках пожежа: дивіться відео

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Де розташоване Московське вище загальновійськове командне училище: дивіться на карті