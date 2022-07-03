В центре Москвы горела одна из башен Capital Towers возле Moscow City: видео масштабного пожара

"Хлопок" добрался уже и до столицы России. Жители Москвы имели отличную возможность наблюдать за пламенем у самого Moscow City.

Благодатный огонь постепенно начинает охватывать все больше российских городов. Сегодня он даже порадовал своим присутствием жителей Москвы.

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Пожар в "самой высокой прописке" Москвы

В одной из недостроенных башен ЖК Capital Towers, расположенного вблизи Moscow City, возник пожар. Из здания валил густой дым, а у россиян уже привычно началась паника.

Как горел ЖК Capital Towers / Скриншот с видео

Как пылала башня в Москве: видео

Трудно поверить в это, но россияне вполне серьезно собирались скрыть факт пожара, который видела вся Москва. Их службы заявили, что "будут проверять информацию о пожаре", а "по внешним признакам пожара не видно".

Когда же до них дошло, что скрыть такое событие просто невозможно, они неохотно признали, что пожар действительно был. Загорелись строительные леса, а огонь удалось погасить до того момента, как он перекинулся на другую часть здания.

Россиянам следует привыкать к подобным явлениям, ведь за то, какие преступления они совершают против Украины и украинцев, их будет ждать еще много "сюрпризов".

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