В центре Москвы горела одна из башен Capital Towers возле Moscow City: видео масштабного пожара
"Хлопок" добрался уже и до столицы России. Жители Москвы имели отличную возможность наблюдать за пламенем у самого Moscow City.
Благодатный огонь постепенно начинает охватывать все больше российских городов. Сегодня он даже порадовал своим присутствием жителей Москвы.
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Пожар в "самой высокой прописке" Москвы
В одной из недостроенных башен ЖК Capital Towers, расположенного вблизи Moscow City, возник пожар. Из здания валил густой дым, а у россиян уже привычно началась паника.
Как горел ЖК Capital Towers / Скриншот с видео
Как пылала башня в Москве: видео
Трудно поверить в это, но россияне вполне серьезно собирались скрыть факт пожара, который видела вся Москва. Их службы заявили, что "будут проверять информацию о пожаре", а "по внешним признакам пожара не видно".
Когда же до них дошло, что скрыть такое событие просто невозможно, они неохотно признали, что пожар действительно был. Загорелись строительные леса, а огонь удалось погасить до того момента, как он перекинулся на другую часть здания.
Россиянам следует привыкать к подобным явлениям, ведь за то, какие преступления они совершают против Украины и украинцев, их будет ждать еще много "сюрпризов".
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