Благодатний вогонь поволі починає охоплювати все більше російських міст. Сьогодні він навіть потішив своєю присутністю мешканців Москви.

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Пожежа у "найвищій прописці" Москви

В одній з недобудованих веж ЖК Capital Towers, який розташований поблизу Moscow City, виникла пожежа. З будівлі валив густий дим, а в росіян вже звично почалася паніка.

Як горів ЖК Capital Towers / Скриншот з відео

Як палала вежа у Москві: відео

Важко в це повірити, але росіяни цілком серйозно збиралися приховати факт пожежі, яку бачила вся Москва. Їхні служби заявили, що "будуть перевіряти інформацію щодо пожежі", а "за зовнішніми ознаками пожежі не видно".

Коли ж до них таки дійшло, що приховати таку подію просто неможливо, вони неохоче визнали, що пожежа дійсно була. Загорілося риштування, а вогонь вдалося погасити до того моменту, як він перекинувся на іншу частину будівлі.

Росіянам варто звикати до подібних явищ, адже за те, які злочини вони коять проти України та українців, їх чекатиме ще багато "сюрпризів".

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