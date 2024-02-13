Огненное зарево в небе: в Москве вспыхнул масштабный пожар в районе НПЗ "Газпромнефти"

Ночью 13 февраля в Москве наблюдалось огненное зарево. Масштабный пожар заметили в районе нефтеперерабатывающего завода "Газпромнефти" в Капотне.

Об этом сообщают российские телеграм-каналы. К слову, такое огненное зарево изрядно напугало местных жителей, передает 24 Канал.

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Что-то пылает на московском НПЗ

Как сообщают в сети, жители районов Капотня, Марьино и Братеево около 02:30 13 февраля наблюдали в небе огненное зарево. Что-то горело настолько масштабно, что было ощущение, будто наступил день.

Пожар в районе нефтеперерабатывающего завода в Москве: смотрите видео

В сети предположили, что горел факел нефтеперерабатывающего завода в московском районе Капотни. Возможно, такое огненное зарево появилось из-за плановых работ по сжиганию топлива.

Однако местные жители писали, что видели, как в район пожара ехали кареты скорой и несколько пожарных машин. Если проводятся плановые работы, то возникает вопрос – зачем вызывать спасателей и кому нужна неотложная помощь медиков. Впрочем, в российском МЧС заявили, что "пожаров на территории Москвы нет".

К месту пожара ехали спасатели и скорая: смотрите видео

Вызывает немало вопросов и само огненное зарево. Конечно, на заводах проводят плановые работы по сжиганию топлива, однако факел в таких случаях значительно меньше и не горит столь ярко.

Что известно о НПЗ "Газпромнефти" в Москве Согласно открытым данным, нефтеперерабатывающий завод "Газпромнефти" обеспечивает 40% потребностей Москвы в бензине и 50% в дизельном топливе. Кроме того, завод также является основным поставщиком топлива для столичных аэропортов. Фактически топливом этого НПЗ заправляется каждый третий автомобиль в Москве. Нынешняя мощность НПЗ достигает 11 миллионов тонн нефти в год.

На российских НПЗ постоянно что-то взрывается и горит