"Пылало возле самолетов": на аэродроме "Мариновка" в России спутники зафиксировали пожар

В ночь на 29 октября на военном аэродроме "Мариновка" в Волгоградской области вспыхнул пожар. В это время в регионе была объявлена воздушная тревога в связи с угрозой со стороны дронов.

Спутники зафиксировали очаг возгорания в районе стоянки самолетов, отмечает "Милитарный".

Что могло гореть на аэродроме "Мариновка"?

Данные мониторингового сервиса NASA FIRMS зафиксировали аномальное повышение температуры на территории объекта в 02:28 ночи.

Пожар на территории аэродрома "Мариновка", зафиксированный спутниками NASA FIRMS / "Милитарный"

Перед этим, в 01:25 по местному времени, в регионе официально ввели режим угрозы воздушной атаки.

Отбой опасности вражеское региональное управление объявило только утром, в 06:47.

Отметим, что на аэродроме "Мариновка" базируется 11-й смешанный авиационный полк вражеской армии.

Оккупанты эксплуатируют на этой площадке фронтовые бомбардировщики Су-24М, разведывательные самолеты Су-24МР, а также сверхзвуковые истребители-бомбардировщики Су-34.

Военный аэродром уже попадал под прицел украинских сил. В частности, 27 июня 2025 года представители СБУ и Сил специальных операций сообщили об уничтожении двух Су-34 и повреждении еще двух вражеских самолетов на территории этого комплекса.

Атаки на военную инфраструктуру врага

Военные объекты оккупантов в тылу регулярно подвергаются ударам. Недавно спутниковые снимки также подтвердили масштабный пожар, возникший в результате атаки беспилотников на крупнейшую базу систем ПВО в подмосковном Серпухове.

Также на днях Силы обороны Украины на аэродроме "Ейск" в Краснодарском крае поразили российский самолет. Степень его повреждений уточняется.