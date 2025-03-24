Огонь "съедал" машины одну за другой: во Владивостоке произошел масштабный пожар на автостоянке
- Во Владивостоке произошел пожар на автостоянке, который охватил площадь 150 квадратных метров и уничтожил 22 легковых автомобиля.
- Местная прокуратура возбудила дело об уничтожении имущества из-за поджога.
В российском Владивостоке 24 марта вспыхнул огромный пожар, который охватил десятки автомобилей. Местная прокуратура начала расследование инцидента как поджог.
В ночь на 24 марта на автостоянке во Владивостоке возникло возгорание площадью 150 квадратных метров. В сети появились яркие кадры этого события из российского города, передает 24 Канал.
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Огонь уничтожил десятки машин
В результате пожара полностью выгорели 22 легковые машины. Пострадавших нет. Местная прокуратура возбудила дело об уничтожении имущества из-за поджога.
Отмечается, что неизвестный мужчина сначала подошел к одной машине, потом огонь перекинулся на все автомобили, стоявшие рядом. На данный момент поджигателя ищут.
Прокуратура показала видео начала пожара: смотрите видео
На этих кадрах видно, как пламя пожирает машины: смотрите видео
А здесь уже известны последствия ночного поджога: смотрите видео
Напомним, что на нефтеперекачивающей станции "Кавказская" в городе Кропоткин на Кубани не утихает пожар после атаки украинских БПЛА 19 марта, площадь возгорания достигла 4 250 квадратных метров.