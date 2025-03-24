Огонь "съедал" машины одну за другой: во Владивостоке произошел масштабный пожар на автостоянке

В российском Владивостоке 24 марта вспыхнул огромный пожар, который охватил десятки автомобилей. Местная прокуратура начала расследование инцидента как поджог.

В ночь на 24 марта на автостоянке во Владивостоке возникло возгорание площадью 150 квадратных метров. В сети появились яркие кадры этого события из российского города, передает 24 Канал.

Смотрите также Адская стихия в Южной Корее: сгорел тысячелетний буддистский храм, выгорели гектары земли

Огонь уничтожил десятки машин

В результате пожара полностью выгорели 22 легковые машины. Пострадавших нет. Местная прокуратура возбудила дело об уничтожении имущества из-за поджога.

Отмечается, что неизвестный мужчина сначала подошел к одной машине, потом огонь перекинулся на все автомобили, стоявшие рядом. На данный момент поджигателя ищут.

Прокуратура показала видео начала пожара: смотрите видео

На этих кадрах видно, как пламя пожирает машины: смотрите видео

А здесь уже известны последствия ночного поджога: смотрите видео

Напомним, что на нефтеперекачивающей станции "Кавказская" в городе Кропоткин на Кубани не утихает пожар после атаки украинских БПЛА 19 марта, площадь возгорания достигла 4 250 квадратных метров.