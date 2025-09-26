Укр Рус
В Киеве вспыхнул пожар в жилом доме на Березняках: какие детали рассказали в ГСЧС
26 сентября, 11:23
В Киеве вспыхнул пожар в жилом доме на Березняках: какие детали рассказали в ГСЧС

Маргарита Волошина
Основные тезисы
  • Пожар вспыхнул на восьмом этаже многоквартирного дома на Березняках.
  • Спасатели вывели из дома одного человека, причины возгорания выясняются.

В пятницу, 26 сентября, в сети обнародовали информацию о пожаре в одном из многоквартирных домов на Березняках. Виднеется черный дым.

Об этом 24 Каналу сообщил спикер ГСЧС Киева Павел Петров. Сейчас на месте возгорания работают спасатели.

Что известно о пожаре на Березняках?

Как рассказали в ГСЧС, пожар вспыхнул на восьмом этаже многоквартирного дома. Предварительно, огонь распространился на по меньшей мере 5 соседних балконов. Причины возгорания пока неизвестны, их будут выяснять правоохранители и спасатели.

Пожар на Березняках: смотрите видео

Сейчас уточняют информацию о пострадавших. Есть данные, что спасатели вывели из дома одного человека. Сейчас на месте инцидента активно работают спасатели. Более подробной информации о пожаре пока не указывают.

Предыдущие пожары в Киеве

  • Накануне в Киеве 6-летний мальчик поджег в гипермаркете картонную коробку. Огонь быстро распространился и охватил несколько стеллажей. Никто не пострадал. Магазин понес убытки на 30 тысяч гривен.

  • Также на днях пожар вспыхнул в столичном "Эпицентре". Тогда пожар удалось ликвидировать работникам, еще до прибытия спасателей на место инцидента.

  • Еще раньше, 17 сентября, в Шевченковском районе столицы возникло возгорание на крыше пятиэтажного жилого здания. По данным спасателей, во время ликвидации возгорания спасатели эвакуировали 150 человек.