На территории хранились цистерны с нефтью: в Польше вспыхнул масштабный пожар на цехах

В польском населенном пункте Цыганы вблизи города Томашув-Мазовецкий вспыхнул сильный пожар. В частности, он произошел на заводе, где среди прочего, производились масла и тормозные жидкости.

Об этом сообщило издание RMF24. Там рассказали о масштабах возгорания.

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Пожар на цехах в Польше

В издании сообщают, что информация о пожаре поступила к пожарным после 1 часа ночи.

Цех разлива сгорел, а складское помещение и прилегающий производственный цех все еще горят. Об этом заявили написали в издании, ссылаясь на данные пожарных.

На территории, пострадавшей от пожара, хранились 1000-литровые цистерны с нефтью. В результате пожара контейнеры были разгерметизированы, а вытекающие вещества,, загорелись,

– говорится в сообщении.

Отмечалось, что на месте событий работают более, чем 160 огнеборцев, пострадавших нет. Предприятие, на котором возник пожар, расположено далеко от жилых домов, поэтому необходимости эвакуировать местных жителей не было, заверили пожарные.

В издании пишут, что завод, на котором произошел пожар, занимается производством и дистрибуцией смазочных материалов, радиаторных жидкостей, омывателей лобового стекла и тормозной жидкости, а также других продуктов.

По данным спасателей, огонь не перекинулся на близлежащие леса. Горели только деревья на территории предприятия.

Пожар в Польше на цехах / Фото OSP Tomaszów Mazowiecki