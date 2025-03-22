Пожар на ГИС "Суджа" попал на спутниковый снимок: в сети появилось видео

Пожар на газоизмерительной станции "Суджа" начался еще 20 марта. В сети появились кадры со спутника, на которых видно возгорание.

Однако, пока точно неизвестно, что именно стало причиной пожара. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Крым.Реалии".

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Что известно о пожаре на ГИС "Суджа"

Именно через станцию "Суджа" российский газ поставлялся в Европу, пока 31 декабря 2024 года не закончился соответствующий контракт, который Украина не захотела продлевать. Причиной пожара мог стать артиллерийский обстрел.

Украинская сторона считает, что это очередная провокация Кремля. В частности, в Генштабе ВСУ сообщили, что объект обстреляли российские военные.

Кроме этого, руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко отметил, что обстрел газоизмерительной станции "Суджа" – это одна из первых информационных операций против Украины с обвинением в срыве прекращения огня, которого Россия сама не придерживается с первого же дня.

Пожар на ГИС "Суджа" видно на спутниковых снимках: видео "Крым.Реалии"

Тогда как российские власти заявляют, что по станции ударили украинцы. Однако стоит отметить, что российская армия неоднократно обстреливала ГИС "Суджа", нанося повреждения объекту. В августе 2024 года в результате обстрела было разрушено административное здание и оборудование.