Однак, наразі точно невідомо, що саме стало причиною пожежі. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Крим.Реалії".

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Що відомо про пожежу на ГВС "Суджа"

Саме через станцію "Суджа" російський газ постачався до Європи, поки 31 грудня 2024 року не закінчився відповідний контракт, який Україна не захотіла продовжувати. Причиною пожежі міг стати артилерійський обстріл.

Українська сторона вважає, що це чергова провокація Кремля. Зокрема, у Генштабі ЗСУ повідомили, що об'єкт обстріляли російські військові.

Окрім цього, керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко наголосив, що обстріл газовимірювальної станції "Суджа" – це одна з перших інформаційних операцій проти України зі звинуваченням у зриві припинення вогню, якого Росія сама не дотримується з першого ж дня.

Пожежу на ГВС "Суджа" видно на супутникових знімках: відео "Крим.Реалії"

Тоді як російська влада заявляє, що по станції вдарили українці. Проте варто зазначити, що російська армія неодноразово обстрілювала ГВС "Суджа", завдаючи пошкоджень об'єкту. У серпні 2024 року внаслідок обстрілу було зруйновано адміністративну будівлю та обладнання.