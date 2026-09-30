В Киеве вспыхнул пожар на киностудии Довженка

30 сентября в Киеве на территории киностудии имени Александра Довженко произошел пожар. По предварительным данным, возгорание произошло в одном из павильонов.

Об этом сообщает КГГА.

Что известно о пожаре?

Пожар возник на территории киностудии имени Александра Довженко в Шевченковском районе столицы. По предварительной информации, возгорание произошло в одном из павильонов, где горят аккумуляторы.

На место уже направляются подразделения спасательных служб. Причина возгорания и информация о возможных пострадавших пока неизвестны.

Напомним, 30 сентября враг совершил атаку на Киев. В результате удара погибли 3 человека, еще 6 пострадали. 3 пострадавших находятся в стационарах городских больниц.

В Соломенском районе российский БПЛА поразил складское здание, рядом загорелся грузовик, а его водитель – сотрудник "Киевтеплоэнерго" – погиб. В результате атаки также повреждено 12-этажное нежилое здание на уровне шестого этажа.

В Подольском районе повреждены частные дома, а в Голосеевском зафиксировали падение обломков БПЛА. В Шевченковском районе обломки обнаружили на территории одного из западных посольств, а в Печерском – во дворе частного здания.

Из-за атаки в столице ввели экстренные отключения электроэнергии, а наземный электротранспорт временно не курсирует в Шевченковском и Голосеевском районах. Также временно приостановлено движение трамваев.

В то же время воздушная тревога в Киеве по-прежнему продолжается, поэтому жителей призывают оставаться в укрытиях.