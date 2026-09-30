Про це повідомляє КМДА.

Що відомо про загоряння?

Пожежа виникла на території кіностудії імені Олександра Довженка у Шевченківському районі столиці. За попередньою інформацією, займання сталося в одному з павільйонів, де горять акумулятори.

На місце вже прямують підрозділи рятувальних служб. Причина займання та інформація про можливих постраждалих наразі невідомі.

Нагадаємо, 30 вересня ворог атакував Київ. Унаслідок удару загинули 3 людини, ще 6 постраждали. 3 постраждалих перебувають у стаціонарах міських лікарень.

У Солом'янському районі російський БпЛА влучив у складську будівлю, поруч загорілася вантажівка, а її водій – працівник "Київтеплоенерго" – загинув. Унаслідок атаки також пошкоджена 12-поверхова нежитлова будівля на рівні шостого поверху.

У Подільському районі пошкоджені приватні будинки, а в Голосіївському зафіксували падіння уламків БпЛА. У Шевченківському районі уламки виявили на території одного із західних посольств, а в Печерському – на подвір'ї приватної будівлі.

Через атаку в столиці запровадили екстрені відключення електроенергії, а наземний електротранспорт тимчасово не курсує у Шевченківському та Голосіївському районах. Також тимчасово призупинено рух трамваїв.

Водночас повітряна тривога у Києві досі триває, тому жителів закликають залишатися в укриттях.