В Киеве на Подоле горел ресторан: известны детали
Источник:ГСЧС
В Подольском районе Киева в пятницу, 12 апреля, возник пожар в заведении общественного питания. Инцидент произошел на Контрактовой площади.
Причину возгорания установят правоохранители. О деталях пожара рассказали в ГСЧС.
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Пожар в заведении общественного питания в Подольском районе
Как отметили в ГСЧС, 12 апреля в 21:10 поступило сообщение о пожаре на Контрактовой площади.
Возгорание произошло на кухне (в заведении общественного питания – 24 Канал), что на первом этаже, с распространением пламени по вентиляционной шахте на чердак. Пожар на площади 30 квадратных метров ликвидирован в 22:22,
– уточнили в ГСЧС.
В Киеве на Подоле горело заведение общественного питания / Фото ГСЧС
По словам спасателей, один человек обратился к медикам с предварительным диагнозом раздражение дыхательных путей, но от госпитализации отказалась.
Там отметили, что правоохранители будут устанавливать причину пожара.
Во Львове был пожар в известном ресторане "Реберня"
- Поздно вечером 16 февраля этого года стало известно о пожаре в центре Львова. По имеющейся информации, вспыхнул он в здании ресторана "Реберня".
- Известно, что пожар ликвидировали и в результате него никто не пострадал.
- Впоследствии в фейсбуке "Реберни" сообщили, что по предварительной информации пожар в ресторане вспыхнул из-за короткого замыкания.