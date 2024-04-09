Российское разгильдяйство, – Плетенчук рассказал, что объединяет горящие корабли оккупантов

Несколько дней назад в России внезапно возник пожар на ледоколе "Екатерина Великая" и ракетном корабле "Серпухов". Несмотря на удаленность инцидентов друг от друга, они имеют нечто общее – российскую халатность.

Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук. Он отметил, что оба корабля служили российским амбициям.

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Пожар на кораблях

Дмитрий Плетенчук отметил, что между пожарами на "Екатерине Великой" и "Серпухове" есть нечто общее – российское разгильдяйство. Оба корабля используются для различных целей, но объединяет их то, что они служат для воплощения российских амбиций.

Представитель ВМС отметил, что для россиян важны их арктические программы.

Правда в начале полномасштабного вторжения арктическую бригаду они перебросили как раз к нам, на Юг, со своей уникальной (без шуток) техникой, которая прекрасно была сожжена в южных степях Украины,

– отметил он.

Что касается малого ракетоносителя, то это серийных корабль – россияне имели их 11, а еще один строился. Плетенчук акцентировал, что он вышел из строя. В любом случае корабль – это сложный механизм, который состоит из многих элементов. Если какой-то из них повреждается, корабль отправляют на ремонт.

Когда такие корабли строили, то ни для кого не секрет, что, так же как и в самолетах, там, кроме металла, кабелей и экипажа, российского мало. Конечно, им будет трудно его восстанавливать,

– объяснил представитель ВМС.

В качестве примера, Плетенчук привел российские малые ракетные корабли ближней морской зоны типа "Каракурт", которые строили для Черноморского флота. Их построили уже 4, но первый из них еще не прошел государственные испытания, а уже три года в эксплуатации.

Что известно об инцидентах