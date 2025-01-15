Пожар потушили, проводится проверка. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Киев24.

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Что известно о пожаре на Крещатике

На место инцидента немедленно прибыли аварийные службы, которые начали работу. Спасатели долго не могли начать тушение пожара из-за большого напряжения в 10000 В, ожидали прибытия бригады ДТЭК для получения разрешения на тушение пожара.

По сообщению ГСЧС, на месте возгорания работало 45 спасателей и 10 единиц техники.

Выяснилось, что горели на Крещатике именно кабели в подземном коллекторе. Причину возгорания будут устанавливать правоохранители.

Спасатели тушат пожар на Крещатике: фото ГСЧС

Пожар удалось потушить порошком. По информации ДТЭК, свет удалось вернуть уже в не менее 41 дом, который оставался обесточенным после пожара. Без электроснабжения остаются 3 дома, туда поставки планируют восстановить до 13 часов.

В КГГА заверили, что специалисты работают над оперативным восстановлением электроснабжения.

Напомним, в Киеве в связи с технической неисправностью загорелся грузовик на Кольцевой дороге, в направлении Жулянского путепровода. Патрульная полиция обеспечивала безопасность движения, киевлян просили учли возможные задержки на этом пути.