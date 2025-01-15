Пожежу загасили, проводиться перевірка. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Київ24.

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Що відомо про пожежу на Хрещатику

На місце інциденту негайно прибули аварійні служби, які розпочали роботу. Рятувальники довго не могли розпочати гасіння пожежі через велику напругу в 10000 В, очікували прибуття бригади ДТЕК для отримання дозволу на гасіння пожежі.

За повідомленням ДСНС, на місці загоряння працювало 45 рятувальників і 10 одиниць техніки.

З'ясувалося, що горіли на Хрещатику саме кабелі у підземному колекторі. Причинуа загоряння встановлюватимуть правоохоронці.

Рятувальники гасять пожежу на Хрещатику: фото ДСНС

Пожежу вдалося загасити порошком. За інформацією ДТЕК, світло вдалося повернути вже у щонайменше 41 будинок, якиий залишався знеструмленим після пожежі. Без електропостачання залишаються 3 будинки, туди постачання планують відновити до 13 години.

У КМДА запевнили, що фахівці працюють над оперативним відновленням електропостачання.

Нагадаємо, у Києві у зв'язку з технічною несправністю загорілася вантажівка на Кільцевій дорозі, в напрямку Жулянського шляхопроводу. Патрульна поліція забезпечувала безпеку руху, киян просили врахували можливі затримки на цьому шляху.