Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на КМДА.

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У Києві зайнялася електрична підстанція

Вранці 15 січня в КМДА повідомили про те, що на одній з вулиць столиці зайнялася електрична підстанція.

На вулиці Хрещатик, 15 зайнялася електрична підстанція,

– ідеться в повідомленні.

Вказується, що відповідні служби вже працюють на місці.

Крім цього, очікується бригада ДТЕК для отримання допуску до гасіння. Наразі причина займання невідома.