В УДА "Юг" рассказали сколько резервуаров сгорели дотла на нефтебазе в Феодосии

На днях Силы обороны Украины поразили один из крупнейших нефтяных терминалов на территории временно оккупированного Крыма. Пожар, который охватил резервуары с топливом, до сих пор не могут потушить.

Масштабы пожара настолько велики, что спасатели до сих пор не зашли на территорию пораженной нефтебазы. Подробнее о последствиях успешной атаки ВСУ 24 Каналу рассказал представитель Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук.

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Сколько резервуаров с топливом сгорело

Уже пятый день подряд на морском нефтяном терминале в Феодосии взрываются резервуары с топливом. Пожар не удается потушить после того, как нефтебазу успешно атаковали в ночь на 7 октября.

Есть предварительные итоги, что примерно 10 резервуаров полностью выгорели, 4 – повреждены. Эта оценка не является окончательной. Вероятнее всего, удалось потушить определенные источники огня, но это не точно. Потому что пока спасатели не зашли на территорию объекта,

– отметил Сергей Братчук.

В то же время выжжены были не только резервуары, но и оборудование. Морской порт такого типа является одним из крупнейших на территории временно оккупированного Крыма. Он может круглый год принимать танкеры с нефтепродуктами, хранить их и поставлять на весь полуостров. Поэтому остановка его работы даже на время станет для россиян ощутимой.

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"В любом случае обезврежена вражеская логистика, а также нанесен удар по ресурсам российской армии на южном направлении. Горючего станет меньше. Эта ситуация, возможно, кардинально повлияет на поставки нефтеперерабатывающих продуктов, но проводится доразведка, и сможем увидеть, как будет действовать враг", – отметил Братчук.

Сейчас россияне нашли выход, выставляя так называемые "мобильные" АЗС для заправки автомобилей. Речь идет прежде всего о заправке техники вражеской армии, которая находится на территории оккупированного Крыма и затем передислоцируется на южное направление.

Напомним также, что в результате атаки ВСУ на морской терминал в Феодосии жителей ближайших сел пришлось эвакуировать.