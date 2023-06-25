Пригожин уехал, пожарные остались: нефтебазу в Воронеже тушили всю ночь

Во время клоунады, которую организовал Евгений Пригожин на территории России, загорелась нефтебаза в Воронеже. Если точнее, то вагнеровцы с вертолета атаковали предприятие.

Как сообщают российские СМИ, нефтебаза горела всю ночь. Пожарные тушили огонь 12 часов, пишет 24 Канал.

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Последствия пожара

После того, как в Воронеж приехали вагнеровцы, неожиданно загорелась нефтебаза. Позже стало известно, что боевики Пригожина атаковали ее с вертолетов.

В небо сразу же поднялся густой черный дым, а огонь горел всю ночь. Российские телеграм-каналы сообщили, что пожар удалось потушить за 12 часов. Огонь разрушил резервуар с авиационным керосином на 5 тысяч кубометров площадью 800 квадратных метров.

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