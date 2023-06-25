Пригожин уехал, пожарные остались: нефтебазу в Воронеже тушили всю ночь
Во время клоунады, которую организовал Евгений Пригожин на территории России, загорелась нефтебаза в Воронеже. Если точнее, то вагнеровцы с вертолета атаковали предприятие.
Как сообщают российские СМИ, нефтебаза горела всю ночь. Пожарные тушили огонь 12 часов, пишет 24 Канал.
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Последствия пожара
После того, как в Воронеж приехали вагнеровцы, неожиданно загорелась нефтебаза. Позже стало известно, что боевики Пригожина атаковали ее с вертолетов.
В небо сразу же поднялся густой черный дым, а огонь горел всю ночь. Российские телеграм-каналы сообщили, что пожар удалось потушить за 12 часов. Огонь разрушил резервуар с авиационным керосином на 5 тысяч кубометров площадью 800 квадратных метров.
В Воронеже всю ночь горела нефтебаза: смотрите видео
Огонь тушили 12 часов: видео
В Воронежской области ударили по гражданскому грузовику
- На дороге вблизи поселка Бугаевка в Воронежской области военные открыли огонь по гражданским. В тот момент там как раз находилась фура. В сети пишут, что водитель и пассажир грузовика погибли на месте.
- Пропагандисты отметили, что неизвестно, что случилось с грузовиком. Однако, судя по картине разрушения, машина взорвалась. Возможно, ее атаковали. "Это был военный автомобиль, или частный – сказать точно невозможно", – добавили россияне.
- Однако украинский журналист Денис Казанский объяснил, что на самом деле в Воронежской области российская авиация не "попала" по вагнеровцам и нанесла удар по гражданским автомобилям на трассе.
- "Наконец-то российские военные преступники теперь продемонстрируют и гражданам России свои навыки и умение работать за мирными жителями", – заметил журналист.
- Он также добавил, что по Воронежу кто-то бил из артиллерии. В частности, попали в автостоянку, где не было военных.
- "А помните, как кто-то вот так же обстреливал в 2014 году Донецк и Луганск, и российское ТВ уверяло, что это не могут быть "ополченцы", потому что не могут же они стрелять по своим гражданам! Несли бред о блуждающих ДРГ на мусоровозах. Ну теперь, пожалуй, эти мусоровозы с бандеровцами наконец и в Воронеж добрались", – иронически заметил Казанский.