В Комсомольске-на-Амуре "случайно" загорелся НПЗ, а в Ангарске – ТЭЦ

В ночь на 11 августа два важных для оккупантов объекта загорелись на расстоянии более 4000 километров от Украины. Однако сообщений об атаке дронов не поступало.

Так, в сети появились яркие кадры аж из Восточной Сибири и Дальнего Востока. Их опубликовал телеграм-канал Exilenova+.

Что "случайно" загорелось в России?

В Комсомольске-на-Амуре, что расположен в Хабаровском крае, внезапно загорелся НПЗ.

НПЗ в Комсомольске-на-Амуре "случайно" загорелся / Фото из сети

Примерно в 11 часов утра по местному времени жители Комсомольска-на-Амуре сообщили о пожаре на местном НПЗ.

Речь идет об ООО "РН-Комсомольский НПЗ" компании "Роснефть".

Это предприятие введено в эксплуатацию в 1942 году и имеет проектную мощность около 8 миллионов тонн нефти в год.

НПЗ производит автомобильные бензины и дизельное топливо стандарта К5, судовое топливо и другую нефтепродукцию и является одним из ключевых поставщиков нефтепродуктов на Дальнем Востоке.

Пожар на НПЗ на Дальнем Востоке: смотрите видео

Также пожар возник на ТЭЦ в Ангарске, что в Иркутской области. Его причины пока тоже неизвестны.

Горит ТЭЦ в Ангарске / Фото из сети

Отметим, что, согласно открытым данным, в Ангарске есть две большие теплоэлектроцентрали – ТЭЦ-9 и ТЭЦ-10.

Иркутская ТЭЦ-9 – одна из ключевых станций Ангарска. Ее электрическая мощность составляет около 475 МВт, а тепловая – около 2,28 тысяч Гкал/ч. Она обеспечивает электроэнергией и теплом Ангарск, а также паром – Ангарскую нефтехимическую компанию.

Иркутская ТЭЦ-10 – значительно мощнее в плане производства электроэнергии: 1110 МВт. Это крупнейшая ТЭЦ Иркутской области. Она обеспечивает энергией промышленные предприятия и население Ангарска.

Загорелась ТЭЦ в Ангарске / Фото из сети

Напомним, что Ангарск является крупным промышленным центром Сибири – там расположен большой Ангарский нефтехимический комплекс.

Пожар в Ангарске: смотрите видео

Пожар в Ангарске в Восточной Сибири: смотрите видео

Напомним, что в ночь на 11 августа под Воронежем вспыхнул пожар на логистическом комплексе Wildberries. После сообщений об атаке беспилотников сотрудников срочно эвакуировали.