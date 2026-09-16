В Словакии произошел пожар на оборонном заводе ZVS: производство боеприпасов приостановлено

В словацком городе Снина 16 сентября разразился масштабный пожар на крыше производственного цеха компании ZVS Holding, занимающейся изготовлением боеприпасов. Всех сотрудников предприятия немедленно эвакуировали, а само производство временно приостановили до выяснения причин инцидента.

Подробности сообщает издание Noviny.sk.

Что известно об инциденте?

Первые сообщения о чрезвычайном происшествии появились после полудня, когда над территорией бывшего завода Vihorlat поднялся густой черный дым.

Из-за угрозы загрязнения воздуха городские власти призвали местных жителей ограничить пребывание на улице и закрыть окна.

Очагом возгорания стала крыша здания, где сторонняя подрядная компания проводила ремонтные работы. По данным представителей компании, огонь обнаружили около 12:00.

Пожар удалось локализовать через два часа, а тушение продолжалось на месте происшествия в сотрудничестве с пожарными,

– сообщил пресс-секретарь CSG Андрей Чиртек.

В результате инцидента никто из сотрудников не пострадал. В настоящее время специалисты оценивают масштабы нанесенного ущерба и устанавливают точные причины возгорания.

В связи с инцидентом производство на пострадавшем производственном объекте было временно приостановлено. Мы не будем комментировать детали до завершения расследования,

– подытожил Чиртек.

Справка. MSM Group входит в состав Czechoslovak Group (CSG), что принадлежит миллиардеру Михалу Стрнаду. ZVS Holding производит крупно- и среднекалиберные боеприпасы для танков, артиллерии и ракетных установок, а также минометные снаряды.

Серия инцидентов на военных объектах в Европе

ZVS Holding входит в состав MSM Group, которая, в свою очередь, входит в холдинг Czechoslovak Group, и специализируется на выпуске крупно- и среднекалиберных снарядов для артиллерии, танков и минометов.

Напомним, ранее мы писали о подобных чрезвычайных происшествиях на других оборонных предприятиях Европы.

В частности, в Болгарии горели склады боеприпасов завода EMKO. Кроме того, недавно произошел пожар на предприятии WB Electronics в Польше, который премьер-министр Дональд Туск назвал умышленным поджогом и актом саботажа.