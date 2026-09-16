Подробиці повідомляє видання Noviny.sk.

Що відомо про інцидент?

Перші повідомлення про надзвичайну подію з'явилися після полудня, коли над територією колишнього заводу Vihorlat піднявся густий чорний дим.

Через загрозу забруднення повітря міська влада закликала місцевих жителів обмежити перебування на вулиці та зачинити вікна.

Осередком займання стала покрівля будівлі, де стороння підрядна компанія проводила ремонтні роботи. За даними представників компанії, вогонь виявили близько 12:00.

Пожежу вдалося локалізувати через дві години, а гасіння продовжувалося на місці події у співпраці з пожежниками,

– висловився речник CSG Андрей Чіртек.

Внаслідок інциденту ніхто зі співробітників не постраждав. Наразі спеціалісти оцінюють масштаби завданих збитків та встановлюють точні причини займання.

У зв'язку з інцидентом виробництво на постраждалому виробничому об'єкті було тимчасово призупинено. Ми не будемо коментувати деталі до завершення розслідування,

– резюмував Чіртек.

Довідка. MSM Group входить до складу Czechoslovak Group (CSG), що належить мільярдеру Міхалу Стрнаду. ZVS Holding виробляє велико- та середньокаліберні боєприпаси для танків, артилерії й ракетних установок, а також мінометні снаряди.

Серія інцидентів на військових об'єктах у Європі

Нагадаємо, раніше ми писали про подібні надзвичайні події на інших оборонних підприємствах Європи.

Зокрема, у Болгарії горіли склади боєприпасів заводу EMKO. Крім того, нещодавно сталася пожежа на підприємстві WB Electronics у Польщі, яку прем'єр-міністр Дональд Туск назвав навмисним підпалом і актом саботажу.