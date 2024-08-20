Спутники зафиксировали пожары на Курщине: именно там, где россияне навели понтонную переправу

На одном из понтонных мостов через реку Сейм в Курской области вспыхнул пожар. Об этом сообщил OSINT-аналитик Оливер Александр.

Собственно, об этом он рассказал на своей странице в соцсети Х (ранее твитер), ссылаясь на спутниковые данные.

Смотрите также Российская армия сделала понтонную переправу через Сейм: спутники зафиксировали кадр

Пожары на одной из понтонных переправ россиян в Курской области

OSINT-исследователь Оливер Александер обратил внимание на масштабные пожары в Курской области. Собственно, они вспыхнули именно там, где россияне навели понтонную переправу через Сейм для замены взорванных мостов.

Это было быстро. FIRMS обнаружила пожар прямо там, где был построен новый понтонный мост,

– говорится в сообщении.

По его информации, пожар возник на переправе к востоку от села Зване.



Пожар на одной из понтонных переправ россиян в Курской области / Снимок NASA

Ранее "Радио Свобода" публиковало снимок двух понтонных переправ: к востоку от села Глушково и в районе села Званное от 17 августа.

Переправа к востоку от села Глушково / Фото "Радио Свобода"

Переправа в районе села Званное / Фото "Радио Свобода"

Российская армия начала строить эти переправы после украинских ударов по мостам в этом районе. Они могут быть предназначены для того, чтобы предоставить российским военным пути отхода в случае успешного развития украинского наступления.