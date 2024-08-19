Так, соответствующими кадрами поделилось издание "Радио Свобода". Они опубликовали это сегодня, 19 августа.

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Россияне сделали понтонную переправу через Сейм

Спутники зафиксировали понтонную переправу через реку Сейм в Курской области, которую построили российские военные.

Издание утверждает, что россияне построили понтонную переправу через реку Сейм в период между 15 и 16 августа к востоку от села Глушково после того, как ВСУ начали наносить удары по мостам в этом районе.



Спутники зафиксировали, что россияне сделали понтонную переправу через Сейм / Фото "Радио Свобода"

Напомним, что утром 19 августа стало известно, что ВСУ уничтожили последний мост через реку Сейм в Глушковском районе. Самый большой мост на этом участке фронта – в селе Глушково – ВСУ уничтожили днем 16 августа. Через сутки был добит мост чуть севернее, в Званном. Судя по кадрам, ним можно пройти только пешком, перегнать технику не получится. Детали читайте в материале 24 Канала.