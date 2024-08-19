Так, відповідним кадром поділилося видання "Радіо Свобода". Вони опублікували його сьогодні, 19 серпня.

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Росіяни зробили понтонну переправу через Сейм

Супутники зафіксували понтонну переправу через річку Сейм у Курській області, яку побудували російські військові.

Видання стверджує, що росіяни спорудили понтонну переправу через річку Сейм у період між 15 та 16 серпня на схід від села Глушкове після того, як ЗСУ почали завдавати ударів по мостах у цьому районі.



Супутники зафіксували, що росіяни зробили понтонну переправу через Сейм / Фото "Радіо Свобода"

Нагадаємо, що вранці 19 серпня стало відомо, що ЗСУ знищили останній міст через річку Сейм у Глушківському районі. Найбільший міст на цій ділянці фронту – у селі Глушкове – ЗСУ знищили вдень 16 серпня. Через добу було добито міст трохи на північ, у Званному. Судячи з кадрів, ним можна пройти тільки пішки, перегнати техніку не вийде. Деталі читайте в матеріалі 24 Каналу.