Так, відповідним кадром поділилося видання "Радіо Свобода". Вони опублікували його сьогодні, 19 серпня.
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Росіяни зробили понтонну переправу через Сейм
Супутники зафіксували понтонну переправу через річку Сейм у Курській області, яку побудували російські військові.
Видання стверджує, що росіяни спорудили понтонну переправу через річку Сейм у період між 15 та 16 серпня на схід від села Глушкове після того, як ЗСУ почали завдавати ударів по мостах у цьому районі.
Супутники зафіксували, що росіяни зробили понтонну переправу через Сейм / Фото "Радіо Свобода"