Власне, про це він розповів на своїй сторінці в соцмережі Х (раніше твітер), посилаючись на супутникові дані.

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Пожежі на одній із понтонних переправ росіян у Курській області

OSINT-дослідник Олівер Александер звернув увагу на масштабні пожежі в Курській області. Власне, вони спалахнули саме там, де росіяни навели понтонну переправу через Сейм для заміни підірваних мостів.

Це було швидко. FIRMS виявила пожежу просто там, де був побудований новий понтонний міст,

– ідеться в повідомленні.

За його інформацією, пожежа виникла на переправі на схід від села Зване.



Пожежа на одній із понтонних переправ росіян у Курській області / Знімок NASA

Раніше "Радіо Свобода" публікувало знімок двох понтонних переправ: на схід від села Глушкове і в районі села Зване від 17 серпня.

Переправа на схід від села Глушкове / Фото "Радіо Свобода"

Переправа у районі села Зване / Фото "Радіо Свобода"

Російська армія почала споруджувати ці переправи після українських ударів по мостах у цьому районі. Вони можуть бути призначені для того, щоб надати російським військовим шляхи відходу в разі успішного розвитку українського наступу.