Береговая охрана Филиппин развернула масштабную поисково-спасательную операцию с использованием специальных моделей расчета морских течений. Об этом сообщает агентство Reuters.

Что известно о трагедии

Пассажирский паром следовал из района Басеко в Маниле в популярный туристический центр Корон на острове Палаван. На борту судна находились 117 пассажиров и 17 членов экипажа.

Спасательным командам удалось эвакуировать и спасти жизни 43 человек, среди которых 2 гражданина Чили. Однако осмотр внутренних помещений судна по-прежнему невозможен из-за высокой опасности для жизни специалистов.

Спасатели пока не могут войти внутрь судна из-за густого дыма, который продолжает выходить из парома, а также из-за опасений по поводу экстремальной температуры и риска взрывов,

– сообщила пресс-секретарь Береговой охраны Филиппин.

Она также добавила, что в течение ночи сгоревшее судно было унесено течениями и ветром далеко от исходной точки.

Официальные органы продолжают расследование с целью установления причин возгорания. Авиационная техника находится в режиме готовности для привлечения к операции при благоприятных погодных условиях.

Стоит отметить, что пассажирские паромы являются основным средством сообщения на Филиппинах – архипелаге, насчитывающем более 7600 островов. Страна имеет печальную статистику морских аварий, которые часто происходят из-за перегрузки судов, неблагоприятных погодных условий и слабого контроля за соблюдением правил безопасности.

Напомним, что летом Филиппины потрясло мощное землетрясение и цунами. Сообщалось, что по меньшей мере 32 человека погибли и еще более 200 пострадали.