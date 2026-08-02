Об этом сообщает BBC.

Что известно о пожаре на пароме у берегов Индонезии, который привел к жертвам?

Масштабный пожар на пассажирском пароме произошел у острова Мадура в Индонезии. Судно следовало из города Сурабая в провинции Восточная Ява в Макасар на Южном Сулавеси.

Спасателям удалось эвакуировать 225 человек. Часть пассажиров подобрали после того, как они прыгнули в море, спасаясь от пламени. К операции также привлекли несколько судов, однако не все смогли приблизиться к пароме из-за опасности возгорания легковоспламеняющихся материалов на борту.

По информации индонезийских СМИ, сообщение о пожаре поступило в спасательную службу в 08:24 по местному времени, хотя, по словам капитана судна, возгорание произошло еще между 06:00 и 07:00. Впоследствии спасатели подтвердили, что огонь почти полностью охватил паром. Пассажиры ждали помощи на носовой части судна и капитанском мостике, пока продолжалась спасательная операция.

Опубликованные местными СМИ кадры показывают густой дым и пламя, охватившие верхнюю палубу судна. Люди в спасательных жилетах прыгали в воду, а спасатели проводили их эвакуацию на другие суда.

Пожар на пароме недалеко от Индонезии: смотрите видео

Поисково-спасательная операция продолжается. Причины возникновения пожара в настоящее время устанавливаются.

Напомним, в апреле 2026 года в Индонезии недалеко от Джакарты столкнулись два поезда, в результате чего погибли по меньшей мере 14 человек, еще 84 получили травмы. Удар пришелся на женский вагон, поэтому все погибшие – женщины.

Авария произошла после того, как поезд дальнего следования врезался в местный поезд, который остановился из-за такси, застрявшего на железнодорожном переезде. Спасатели несколько часов деблокировали людей из искореженных вагонов.