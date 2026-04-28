Катастрофа произошла вблизи столицы Джакарта. Об этом пишет Reuters.

Что известно о столкновении поездов в Индонезии?

Травмы в результате столкновения получили 84 человека. По меньшей мере 14 человек погибли. Все жертвы – женщины, ведь удар пришелся на женский вагон.

Утром 28 апреля сообщалось, что внутри смятых вагонов еще оставались зажатыми живые люди – около 6 – 7 человек. Но, предварительно, спасательную операцию уже закончили.

Катастрофа произошла прямо возле вокзала Бекаси-Тимур, неподалеку Джакарты.

Справочно. Бекаси-Тимур – является стратегической точкой для пассажирских автобусных и железнодорожных перевозок. Ею ежедневно пользуются тысячи людей.



Транспортные происшествия являются распространенным явлением в Индонезии. Например, столкновение поездов в провинции Западная Ява в 2024 году привело к гибели 4 человек и ранениям еще десятков.

Поезд дальнего следования врезался в хвостовую часть поезда местного сообщения, который остановился, врезавшись в такси, что застряло на переезде.

Последние инциденты на железной дороге в Украине и мире

Недавно в Браилове Винницкой области столкнулся скоростной поезд "Интерсити+" и тепловоз. Столкновение произошло из-за ошибки машиниста тепловоза, который проехал на запрещающий сигнал.

Через несколько дней после этого поезд Перемышль – Киев столкнулся с фурой во Львовской области. Водитель грузовика проигнорировал сигналы, выехал на пути и после столкновения покинул место происшествия.

А в январе в Испании произошла самая масштабная за 10 лет железнодорожная катастрофа. Столкнулись два поезда. Известно о 39 погибших, в частности машиниста.