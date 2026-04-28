Катастрофа сталася поблизу столиці Джакарта. Про це пише Reuters.

Що відомо про зіткнення поїздів в Індонезії?

Травми унаслідок зіткнення отримала 84 особи. Щонайменше 14 людей загинули. Усі жертви – жінки, адже удар прийшовся на жіночий вагон.

Вранці 28 квітня повідомлялося, що всередині зім'ятих вагонів ще залишалися затиснутими живі люди – близько 6 – 7 осіб. Але, попередньо, рятувальну операцію уже закінчили.

Катастрофа сталася просто біля вокзалу Бекасі-Тимур, неподалік Джакарти.

Довідково. Бекасі-Тимур – є стратегічною точкою для пасажирських автобусних та залізничних перевезень. Нею щодня користуються тисячі людей.



Транспортні пригоди є поширеним явищем в Індонезії. Наприклад, зіткнення поїздів у провінції Західна Ява у 2024 році призвело до загибелі 4 людей та поранень ще десятків.

Поїзд далекого сполучення врізався у хвостову частину поїзда місцевого сполучення, який зупинився, врізавшись у таксі, що застрягло на переїзді.

Останні інциденти на залізниці в Україні та світі

Нещодавно у Браїлові на Вінниччині зіткнувся швидкісний поїзд "Інтерсіті+" та тепловоз. Зіткнення сталося через помилку машиніста тепловоза, який проїхав на забороняючий сигнал.

Через кілька днів після цього поїзд Перемишль – Київ зіткнувся з фурою у Львівській області. Водій вантажівки проігнорував сигнали, виїхав на колію і після зіткнення залишив місце події.

А у січні в Іспанії сталася наймасштабніша за 10 років залізнична катастрофа. Зіткнулися два потяги. Відомо про 39 загиблих, зокрема машиніста.