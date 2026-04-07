Про це повідомляє BFMTV.

Що відомо про аварію на французькій залізниці?

Інцидент стався поблизу муніципалітету Нуе-ле-Мін близько 7:00.

Відомо, що потяг зіткнувся на залізничному переїзді з вантажівкою, яка перевозила армійську техніку.

Загиблому машиністу було близько 50 років.

У потязі перебувало 350 пасажирів. 27 із них отримали поранення.

Залізничний рух на ділянці Бетюн – Ланс зупинено до кінця дня. Ще на кількох лініях потяги теж не ходитимуть через відключення електропостачання.

Інциденти на залізниці