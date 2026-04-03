Про це інформують росЗМІ.

Що відомо про інцидент?

Вранці 3 квітня о 06:26 за московським часом поблизу станції Бряндіно зійшов із рейок пасажирський поїзд №302 сполученням Челябінськ – Москва й перекинувся на бік. Відомо, що у поїзді перебували 415 пасажирів.

Оперативні служби пишуть, що людям довелось вибиратись назовні через вікна.

За попередніми даними, внаслідок інциденту постраждали семеро людей, серед них – дитина. Трьох з них госпіталізували. Російська влада повідомляє, що загиблих немає, водночас зазначає, що "інформація ще уточнюється".

За повідомленнями росЗМІ, у цьому поїзді перебувала спортивна секція – 34 дитини, а також дитячий танцювальний колектив з Челябінської області. Загальну кількість дітей, які їхали потягом, наразі встановлюють, однак попередньо йдеться приблизно про сотню.

Згодом один з вагонів загорівся, втім пожежу оперативно ліквідували. Обійшлося без жертв чи постраждалих.

На місці події уже працюють російські екстрені служби, зокрема шість бригад швидкої допомоги.

Губернатор Челябінської області Олексій Текслер заявив, що, попередньо, із шести перекинутих вагонів усі люди евакуйовані. Цікаво, що раніше російська залізниця писала про сім вагонів.

Загиблих немає. Попередньо 2 пасажири з переломами: один перелом ноги, другий з переломом ключиці. З забиттями 20 людей, включаючи одну дитину з забиттям ноги,

– повідомив Текслер.

З рейок зійшов пасажирський поїзд в Росії: дивіться відео

